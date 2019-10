Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Con la morte di Paolo Bonaiuti perdo un amico, compagno di tante battaglie politiche ma anche di acute riflessioni cui lo portavano la sua grande professionalità, equilibrio e saggezza. Con lui va via un pezzo della mia vita politica, ma resta nel mio cuore l’immutato affetto per un grande uomo. Ciao Paolo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani.