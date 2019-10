Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “I pagliacci populisti come Boris Johnson non fanno ridere. Hanno impoverito il loro paese sulla base di bugie. E ora dichiarano non rispettare il Letwin amendment votato oggi da Westminster. Se Jeremy Corby avesse avuto piu coraggio sul remain…”. Così in un tweet il leader della Fim Cisl, Marco Bentivogli.