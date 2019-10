Buon compleanno Lady Oscar! 40 anni fa andava in onda per la prima volta [VIDEO]

Lady Oscar, giovane fanciulla francese cresciuta dal padre come fosse un maschio e innamorata del suo migliore amico, compie oggi 40 anni. L’anniversario è quello della prima puntata trasmessa in televisione. Era il 10 ottobre 1979 (in Italia è stata messa in onda nel 1982 da Bim Bum Bam).

Ispirato al celebre manga di Ryoko Ikeda La Rosa di Versailles, Lady Oscar è diventata un’icona femminista senza età. Oscar François de Jarjayes era una nobile parigina cresciuta dal padre come un soldato. Fin dalla tenera età, dunque, Oscar veste come un uomo e impara l’arte del duello: diventa così brava da guadagnarsi il posto di capo della guardia reale di Maria Antonietta. I due amore più grandi per lady Oscar sono stati il conte Fersen, amante di Maria Antonietta, e il suo migliore amico, lo scudiero André.

La storia d’amore tra Oscar e Andrè, che trova il suo epilogo solo alla fine della serie, si conclude drammaticamente con la morte di entrambi. Ecco l’ultima, struggente, puntata: