Bus di linea con bimbi esce di strada: 7 feriti lievi

Ancora paura nelle strade: un autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti con circa 40 passeggeri tra cui alcuni bambini tra i 10 e i 12 anni a bordo è uscito di strada. L’incidente è avvenuto sulla statale 527 all’altezza di Besate (Milano). Sette persone tra adulti e bambini sono state portate in ospedale con lievi contusioni. Lo rende noto il 118. L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del Bus di linea della ditta Stav sarebbe uscito di strada per evitare un’auto che aveva leggermente invaso la carreggiata provenendo dal senso opposto.

Spostandosi sulla destra, è finito con le ruote in una cunetta laterale della strada. La maggior parte delle persone a bordo ha rifiutato le cure mediche. Sette passeggeri, tra cui 3 bambini, sono stati accompagnati in codice verde per le contusioni rimediate nell’urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.