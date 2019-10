Cacciatore punto da un calabrone: è stato ricoverato in ospedale

Un cacciatore di 68 anni, punto da un calabrone, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Novi Ligure, con codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, su richiesta del 118, in località Bastita nel comune di Garbagna (Alessandria) per soccorrere l’uomo che era finito in una zona impervia. Il cacciatore è stato raggiunto dalla squadra del distaccamento cittadino che, dopo averlo caricato su una barella toboga, lo ha trasportato prima a braccia e poi su un fuoristrada ai sanitari che gli hanno prestato le prime cure, prima di essere portato al pronto soccorso.