Cadono calcinacci da viadotto dell’A24 all’Aquila: colpita un’auto in transito

Una macchina in transito è stata colpita da calcinacci di cemento di piccole dimensioni che si sono staccati da un viadotto dell’A24 che passa sulla statale 17, in uno dei tratti più trafficati dell’Aquila capoluogo, nei pressi del complesso sportivo Centi Colella. Il veicolo ha riportato danni lievi. È stato lo stesso automobilista, fortunatamente illeso, a chiamare i Vigili del fuoco, intervenuti per transennare il tratto e rimuovere i frammenti di cemento copriferro rimasti in bilico.

I distacchi si sono verificati nel pomeriggio, poco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 delle 14.29 con epicentro a Capitignano, distante una trentina di chilometri dall’Aquila; i Vigili del Fuoco, comunque, escludono che i due episodi possano essere collegati. Secondo quanto si è appreso, sull’autostrada, nel tratto denominato ‘viadotto sulla Strada Statale 17’, sono in corso interventi di messa in sicurezza antisismica anche con l’ausilio di grossi mezzi da parte di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25. La zona è stata transennata, con qualche disagio per il traffico, vista anche la vicinanza di un centro commerciale particolarmente affollato il sabato pomeriggio. Sul posto anche la Polizia municipale e l’Anas per la rimozione dei calcinacci caduti sulla carreggiata.