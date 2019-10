Caldo estremo: nell’estate 2019 battuti quasi 400 record

Durante l’estate 2019 sono stati battuti centinaia di record di caldo: per circa 386 volte sono stati battuti primati in 29 Paesi nel periodo compreso tra l’1 maggio e il 30 agosto, secondo quanto rilevato da un’analisi condotta dall’istituto per il Clima Berkeley Earth in California. Lo studio è stato condotto sulla base di misurazioni effettuate dalle stazioni meteo nell’emisfero boreale ed è stato considerato nel confronto un periodo lungo 40 anni.

Un terzo delle temperature più alte riguardano la Germania, seguita da Francia e Paesi Bassi.

Le ondate di caldo in Europa a giugno e luglio hanno fatto salire le temperature, battendo numerosi record locali e nazionali. La Francia ha raggiunto i 46°C, la temperatura più alta di tutti i tempi, e anche il Regno Unito, il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno registrato nuovi picchi.

Negli Stati Uniti sono stati battuti diversi record, almeno 30. In Giappone sono stati registrati 10 massimi storici.

Lo scorso luglio è stato il mese più caldo mai registrato in tutto il mondo: a livello globale è stato leggermente più caldo rispetto al mese più rovente mai registrato (luglio 2016).