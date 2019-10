Cambiamenti climatici e riscaldamento domestico: chi ha detto che non ci sono più le mezze stagioni?

Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e nonostante all’interno della comunità scientifica non sembrino più esserci dubbi sul fatto che siano direttamente riconducibili alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività antropiche, le azioni concrete volte a contrastare efficacemente i rischi sono ancora scarse.

Negli ultimi anni il riscaldamento globale ha determinato un sensibile innalzamento delle temperature medie, che di fatto ha reso spesso inutile oltre che dannosa l’accensione dei sistemi di riscaldamento condominiali da metà ottobre, come regolamentato per il Nord Italia.

La necessità di adottare abitudini di consumo consapevoli per evitare l’incremento delle emissioni inquinanti e ridurre gli effetti negativi sulla salute, ha posto l’attenzione sulla disponibilità di sistemi di riscaldamento all’avanguardia in grado di assicurare il comfort abitativo senza danni per l’ecosistema e senza sprechi economici, come la VMC termodinamica.

Nei periodi autunnali o primaverili, quando le temperature sono miti e non vi è una reale necessità di accendere l’impianto di riscaldamento, la VMC termodinamica rappresenta l’alternativa ideale per mantenere una temperatura gradevole negli ambienti domestici evitando gli sprechi energetici. Un sistema di ventilazione meccanica controllata permette infatti di recuperare il calore dall’aria in uscita e di riutilizzarlo per riscaldare la nuova aria in entrata, garantendo un clima sempre piacevole e un’aria salubre e costantemente filtrata.

Le innovative soluzioni proposte da MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, assicurano la regolazione attiva della temperatura indipendentemente dalle condizioni esterne, garantendo al tempo stesso un regolare ricambio dell’aria per eliminare la concentrazione di CO 2 e COV, nonché di agenti inquinanti e batteri.

Nei periodi autunnali particolarmente umidi e piovosi, l’installazione di una VMC termodinamica permette di controllare in maniera efficace e costante il livello di umidità degli ambienti evitando altresì la formazione di muffe e condense. In qualsiasi stagione le soluzioni MyDATEC assicurano il comfort abitativo grazie alla costante ventilazione nonché deumidificazione degli ambienti, garantendo in maniera costante un ottimale livello di umidità dell’aria. Accorgimenti che permettono di preservare la salute e ridurre le spese di riscaldamento.

Tenere sotto controllo la temperatura indoor

Un altro aspetto importante per limitare gli sprechi e migliorare il comfort è dato dall’installazione e dal corretto uso di un pannello di controlloin grado di fornire informazioni aggiornate sulla temperatura degli ambienti e la relativa umidità attivando l’impianto solo quando realmente necessario. In Italia la normativa consente una temperatura interna pari al massimo a 22 gradi ma è importante sottolineare che per ogni grado in meno è possibile risparmiare all’incirca tra il 5 e il 10% sul consumo quotidiano.

A tal proposito, MyDATEC ha sviluppato il pannello Smart Touch che permette di regolare in qualsiasi momento tutte le funzionalità della VMC termodinamica e consente di visualizzare la temperatura di ciascun flusso d’aria nonché il consumo elettrico della centrale VMC. Inoltre, grazie al sensore Air+ l’utente può monitorare i parametri relativi alla qualità dell’aria indoor: temperatura, umidità e COV.

In ottica di smart home, le soluzioni MyDATEC possono essere controllate e monitorate anche da remoto utilizzando l’app MyDATECdisponibile su Android e iOS o mediante un browser web.

L’interfaccia dell’applicazione consente in qualsiasi momento di agire sul funzionamento della centrale, regolando la temperatura di maggior comfort, oltre alla possibilità di ricevere in tempo reale avvisi e segnalazioni relative alla manutenzione dell’impianto.