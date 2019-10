I cambiamenti climatici rendono più difficile la lotta alle malattie

I cambiamenti climatici stanno gia’ rendendo piu’ difficile la lotta ad alcune malattie infettive, soprattutto la malaria. Lo ha affermato Peter Sands, il direttore esecutivo del Fondo Globale contro Hiv, Tb e malaria, durante un incontro con i giornalisti, in cui ha ribadito che il problema potrebbe rendere impossibile raggiungere gli obiettivi di eradicazione delle tre malattie entro il 2030. Il problema piu’ grave, ha sottolineato Sands, riguarda la malaria, con il riscaldamento globale che sta ampliando l’habitat delle zanzare portatrici.

“Ci sono stati focolai ad altitudini mai viste prima – ha specificato -, in Kenya e in Etiopia che sono molto preoccupanti”. Anche il riscaldamento degli oceani, che aumenta l’intensita’ e la frequenza degli eventi meteoestremi, ha un effetto sulla diffusione delle malattie. “Ci sono effetti indiretti su Hiv eTb – sottolinea Sand, a pochi giorni dalla conferenza che ha visto il Global Fund raccogliere la cifra record di 14 miliardi di dollari per i progetti del prossimo triennio -, perche’ se le persone sono costrette a sfollare per ragioni ambientali sono piu’ vulnerabili a queste malattie”