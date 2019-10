Campi Flegrei, al via l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico

A partire da domani, mercoledì 16, fino a domenica 20 ottobre il personale Anas della Struttura territoriale Campania, con la presenza del responsabile della Struttura, Nicola Montesano e del responsabile Area gestione rete Nicola Picariello, parteciperà all’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico, che si svolgerà a Napoli, nei territori dei Campi Flegrei, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Regione Campania, con il coinvolgimento dei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei (Napoli, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli e Giugliano in Campania), della prefettura – Utg di Napoli e dei Centri di competenza del Dipartimento della Protezione civile (Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Centro Studi Plinivs e Cnr-Irea). Lo comunica l’Anas in una nota.

L’esercitazione nazionale ‘Campi Flegrei 2019’, spiega la nota, ha lo scopo di elaborare e migliorare gli aspetti operativi, procedurali e metodologici della pianificazione per il rischio vulcanico dell’area flegrea, il cui aggiornamento ha condotto, negli ultimi anni, all’individuazione di nuove zone rossa e gialla per l’area, ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa. Il sistema di allertamento per rischio vulcanico prevede specifici ‘livelli di allerta’ che descrivono lo stato di attività del vulcano sulla base dei parametri del monitoraggio e di eventuali fenomeni in corso.

Il programma delle attività prevede la simulazione della variazione dei parametri di monitoraggio dei fenomeni connessi ad un’eruzione vulcanica, e, dunque, dei passaggi ai diversi livelli di allerta, dalla fase operativa di Attenzione (livello di allerta Giallo), alla fase di preallarme (livello di allerta Arancione) fino alla fase operativa di Allarme, ovvero di rischio eruzione imminente (livello di allerta Rosso).Il personale Anas parteciperà all’esercitazione per collaborare a tutte le fasi di monitoraggio, di gestione della circolazione, di evacuazione e di controllo di eventuali danni sulle strade e le opere in diretta gestione. Le attività esercitative termineranno nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre e la giornata conclusiva di domenica 20 ottobre sarà dedicata al debriefing esercitativo.