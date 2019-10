Carne di manzo e di maiale inadatta al consumo umano: allarme in tutta Europa, venduta anche in Italia [INFO]

Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per carne di manzo e di maiale proveniente dall’Austria, risultata inadatta al consumo umano in seguito a diversi controlli. Il rischio, che potrebbe essere di natura microbiologica, è stato comunicato ai Paesi in cui viene commercializzata la carne in questione, ovvero Austria (paese produttore), Bosnia, Croazia, Germania, Italia, Slovacchia e Slovenia.

In attesa che il Ministero della Salute comunichi maggiori informazioni in merito al prodotto incriminato, è consigliabile per i consumatori acquistare solo carni di sicura provenienza italiana, sia fresche che surgelate, onde evitare rischi per la salute. L’avviso pubblicato dal portale europeo RASFF parla di “carne e prodotti a base di carne (diversi dal pollame)”.

Seguono aggiornamenti.