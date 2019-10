Cavallo si finge morto ogni volta che qualcuno tenta di cavalcarlo: le immagini che stanno facendo impazzire il web [FOTO e VIDEO]

È dura la vita quando si è una bestia da soma. Per questo, un cavallo ribelle ha escogitato un modo unico per tenere alla larga i fastidiosi fantini: fingersi morto ogni volta che qualcuno prova a montare in sella. Il video delle sceneggiate del cavallo, che trovate in fondo all’articolo, è diventato virale su YouTube, raccogliendo oltre 2,6 milioni di visualizzazioni dal mese di settembre al momento in cui scriviamo.

Il video mostra il cavallo, di nome Jingang, lasciarsi cadere a terra ogni volta che qualcuno tenta di salirci sopra (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Per completare l’effetto, fa anche penzolare la lingua e strizza gli occhi mentre rimane sdraiato a terra in quella che un uomo nel video definisce una performance “tenera ma disobbediente”. “Sta proprio fingendo di essere morto”, dice l’uomo. Ne è la prova il fatto che quando si allontana, Jingang si rialza immediatamente. Tuttavia, basta che l’uomo finga di tornare verso di lui per provare con un secondo tentativo, che il cavallo si getta nuovamente per terra.

Non sappiamo quanto sia naturale il comportamento dell’animale, ma quel che è certo è che l’effetto è esilarante. La performance da oscar di Jingang sta facendo impazzire il web. Un utente ha scritto: “Quel cavallo è un genio, vorrei poter fare la stessa cosa ogni volta che qualcuno che non mi piace si avvicina a me”.