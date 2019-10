Centinaia di rari koala morti in un incendio fuori controllo in Australia: “È una tragedia nazionale”

Si teme che centinaia di koala siano morti in un incendio fuori controllo in Australia. Il rogo ha incenerito 2.000 ettari di boscaglia contenente una principale zona di riproduzione per i koala nel Nuovo Galles del Sud, circa 400km a nord di Sydney. I soccorritori hanno affermato che le morti sono particolarmente tragiche poiché quei koala erano rari, di un tipo diverso. Un’esperta parla addirittura di “tragedia nazionale”.

Il grande incendio vicino Port Macquarie ha avvolto una riserva in cui vivevano centinaia di koala geneticamente diversi e particolarmente in salute. I soccorritori temono una carneficina e non sono riusciti a cercare eventuali koala sopravvissuti poiché l’incendio era ancora in corso. I koala, purtroppo, muoiono spesso negli incendi. Solitamente cercano riparo sulle cime degli alberi e si avvolgono in una palla. Se il fuoco bruciacchia il loro pelo, riescono a sopravvivere, ma se il fuoco continua a bruciare lungo l’albero, muoiono. “È una tragedia nazionale perché questa popolazione di koala è così unica”, ha dichiarato all’AFP Sue Ashton, del Port Macquarie Koala Hospital.

La specie ha sofferto un notevole declino negli ultimi decenni. I gruppi di monitoraggio dicono che i numeri dei koala stanno calando, con soli 43.000 rimasti in libertà. Il loro declino dipende da perdita di habitat, malattie, attacchi dei cani e cambiamenti climatici. I koala sono considerati vulnerabili dal Ministero dell’Ambiente dell’Australia.

Ashton spera che i soccorritori possano iniziare la ricerca di esemplari sopravvissuti nella zona dell’incendio il prima possibile. L’incendio è stato innescato da un fulmine in una foresta del Nuovo Galles del Sud, due terzi della quale era habitat dei koala. “Se analizziamo un tasso di sopravvivenza del 50%, sono circa 350 koala e questo è assolutamente devastante. Speriamo che non sia così grave, ma a causa dell’intensità dell’incendio e del modo in cui i koala si comportano durante un incendio, non nutriamo troppa speranza”, ha aggiunto Ashton.

Oltre 70 incendi sono in corso nel Nuovo Galles del Sud in queste ore. La stagione degli incendi in Australia ha avuto un inizio particolarmente precoce e devastante a causa delle temperature sopra la media e delle precipitazioni al di sotto della media che hanno lasciato gran parte della costa orientale nella siccità.