Il centro della Via Lattea affollato di stelle [FOTO]

Una splendida immagine del centro della Via Lattea affollato di stelle: le telecamere ad infrarossi del telescopio spaziale Spitzer – riporta Global Science – penetrano le nuvole di polvere e gas e catturano una foto di famiglia della regione centrale, composta da un buco nero circondato da milioni di stelle. Sullo sfondo, luce ultravioletta intensa e raggi X.

Lo straordinario panorama si arricchirà di moltissimi dettagli dopo l’atteso lancio del telescopio spaziale James Webb, progettato per vedere l’universo nella luce infrarossa. Il telescopio della Nasa consentirà una visione del centro galattico nitida, in grado di cogliere gli oggetti astronomici oggi nascosti sotto la polvere interstellare.