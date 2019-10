Decide di andare in cerca di funghi nonostante l’allerta meteo: trovato morto

Un cercatore di funghi disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Fontanigorda, nell’entroterra di Genova, è stato trovato morto da un altro fungaiolo nella tarda mattinata di oggi nei pressi del passo del Fregarolo. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, era iniziate ieri sera intorno alle 22. Per recuperare la salma dell’uomo, che era andato in cerca di funghi mentre era in vigore l’allerta meteo arancione, è stato necessario l’intervento del soccorso alpino. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri ed un medico del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, le cui cause sono ancora da accertare.