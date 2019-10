Gli allievi del Corso di Chimica dell’Università di Torino hanno posizionate viole del pensiero nelle fioriere dell’ospedale Mauriziano di Torino

42 allievi del corso di Chimica dell’Università di Torino del professor Valter Boero hanno svolto volontariamente una esercitazione presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari ha infatti una convenzione con l’ospedale per attività didattiche inerenti il verde e gli healing garden. E’ stato infatti dimostrato scientificamente che la cura degli spazi con le piante ha effetti molto positivi sul personale sanitario, sui pazienti e sui visitatori.

Divisi per gruppi gli studenti hanno messo a dimora viole del pensiero nelle fioriere poste sui davanzali dei lunghi corridoi Rosselli e Turati.

Questa esperienza si protrae da 5 anni ed è possibile riscontrare effetti molto positivi riguardo le motivazioni degli studenti che partecipano a queste esercitazioni. Oltre al passaggio sempre abbastanza traumatico dalla teoria dei calcoli sulla nutrizione delle piante alla pratica della messa a dimora di piante vere, gli studenti si sono trovati a contatto con una realtà, quella della malattia e della cura, dei malati veri trasportati in barella, sovente vista solo nei telefilm, ma ignorata dalla maggior parte dei giovani. Per loro un tuffo nella realtà con effetti benefici per tutti.