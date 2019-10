Cile, stato di emergenza: l’Ambasciata Italiana raccomanda cautela ai connazionali

L’Ambasciata d’Italia in Cile raccomanda cautela ai connazionali, mentre continuano le manifestazioni di protesta contro il governo. Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorsi, a seguito delle manifestazioni, anche violente, contro l’aumento delle tariffe del servizio di metropolitana, è stato decretato lo stato di emergenza, esteso nella giornata del 20 ottobre, alle seguenti zone: intera Regione Metropolitana di Santiago, Regione di Valparaiso (eccetto Isola di Pasqua e Juan Fernandez), Provincia di Concepcion, Comuni di Rancagua, La Serena e Coquimbo, Provincia di Valdiviae comune di Antofagasta, si legge in un avviso pubblicato sulla homepage dell’ambasciata.

E’ stato introdotto il coprifuoco dalle 19 ora locale di ieri fino alle 6 di oggi per l’intera Regione Metropolitana di Santiago e dalle 20 alle 6 per le regioni di Concepcion e Valparaiso e per i comuni di Coquimbo, La Serena e Rancagua. È possibile che il coprifuoco e lo stato d’emergenza vengano estesi nelle prossime ore anche ad altre località. Il contesto resta fluido e non si possono escludere nuove azioni di protesta e conseguenti misure di contenimento da parte delle autorità locali.

A Santiago si raccomanda di evitare la zona di Bustamante/Baquedano/Plaza Italia. La rete metropolitana di Santiago, che ha subito ingenti danni, resterà chiusa per la giornata di oggi. Per informazioni sul servizio: www.metro.cl. È stato inoltre temporaneamente sospeso anche il servizio di autobus. Le scuole resteranno chiuse fino a domani compreso. L’aeroporto di Santiago è operativo ma l’accesso è consentito ai soli passeggeri già in possesso di un biglietto aereo. Sono possibili disagi nel trasporto aereo, ritardi e cancellazioni di voli.

Per aggiornamenti, monitorare il sito web dell’aeroporto di Santiago https://www.nuevopudahuel.cl e l’account Twitter https://mobile.twitter.com/NuevoPudahuel. La compagnia aerea LATAM ha comunicato la cancellazione di quasi tutti i voli in partenza da Santiago fino alle 10 ora locale di oggi.

Per maggiori informazioni: https://www.latam.com/es_cl/prensa/comunicados/latam-informa-el-estado-de-su-operacion-en-chile/ e https://mobile.twitter.com/LATAM_CHI. Si raccomanda la massima cautela, in particolare nelle zone interessate dallo stato di emergenza, di rispettare gli orari del coprifuoco e di verificare l’evoluzione della situazione sui media locali, evitando in particolare le zone del centro città, manifestazioni e luoghi di assembramento. Si raccomanda inoltre di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. In caso di emergenza, è disponibile il seguente numero dell’ambasciata d’Italia a Santiago: +56978098998