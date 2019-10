Clima, dall’auto elettrica al veganesimo: quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici

Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO₂. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di vita come l’unico in grado di “salvare il pianeta dall’emergenza climatica”. Eppure gli equivoci e gli errori sono tanti e quello che sembra green non lo è. Maurizio Stefanini in un articolo de Il Foglio di oggi li ha riassunti nel “catalogo minimo del bestiario ambientalista”.

L’olio di palma

“Non contiene olio di palma” è ormai una pubblicità ricorrente. Attenzione che il suo significato spesso potrebbe essere: “E quindi contribuisce a una maggiore deforestazione”. Intendiamoci: è vero che l’olio di palma è oggi una delle principali cause di distruzione delle foreste in Asia. Ma l’olio di oliva dà solo il 2,3% del fabbisogno mondiale, e si stima che per coprire il crescente fabbisogno mondiale di olio basterebbero 8,2 milioni di ettari di palma usando i metodi attuali, riducibili a 5 con sistemi più efficienti. Per coprire lo stesso fabbisogno con olio di soia ci vorrebbero invece 62,5 milioni di ettari e con olio di colza 43,3 milioni. In più l’olio di palma è l’unico che come quello di oliva è estraibile a freddo, con minore impiego di energia e di agenti chimici. Dunque, a parità di controlli e certificazioni sarebbe più ecologico. Per questo quando Ségolène Royal prese di petto l’olio di palma nella Nutella, scesero in campo a difenderla Greenpeace e WWF”.

La soia

“Una delle principali cause di deforestazione in Amazzonia è invece la soia, soprattutto per nutrire animali da allevamento. Ma diventare vegetariani o vegani non è che cambierebbe molto, se si utilizza come fonte di proteine la stessa soia. Alcuni studi sulla sostenibilità della carne valutano invece che l’emissione di CO₂ per consumo pro capite in un modello di dieta equilibrata “mediterranea” non è particolarmente più forte di quello per frutta e ortaggi: da 6,7 a 6. Usare più soia farebbe saltare l’equilibrio”.

Il gas animale

“Una gran parte dell’emissione dovuta all’allevamento non si deve alla deforestazione, ma al fatto che un ruminante medio ogni giorno emette dall’apparato digerente tra i 250 e i 500 litri di gas metano e il metano contribuisce all’effetto serra 25 volte più della CO₂. Il 14% di tutta l’emissione di gas serra derivante da attività umana. Il 3% deriva però dai microbi del rumine, e l’istituto di ricerche agricole neo-zelandese AgResearch sta sperimentando un vaccino in grado di ridurne l’impatto. Sulla selezione genetica degli animali stanno invece lavorando in Scozia, dove assicurano di essere riusciti a ridurre l’impronta ambientale della produzione di latte e carne di almeno un quinto. E un altro 15% di riduzione secondo la University of California potrebbe ottenersi semplicemente cambiando la dieta”.

Il gas non animale

“A livello mondiale, comunque, la superficie forestale complessiva aumenta, malgrado gli arretramenti nelle aree tropicali. Le foreste italiane, in particolare, sono cresciute del 72,6% tra 1936 e 2015, arrivando a coprire il 36,4% della superficie nazionale. Ciò grazie all’urbanizzazione, che ha ridotto la pressione umana sui territori marginali e grazie alla diffusione del gas per cucinare e scaldarsi al posto della legna. Insomma: grazie al progresso”.

L’auto elettrica

“Un rapporto dell’International Council on Clean Transportation spiegò che i Paesi dove le batterie per auto sono prodotte finiscono per avere un livello di emissione di CO₂ più alto. Uno studio sulla Cina mostrò che l’emissione calerebbe del 66% durante il funzionamento della vettura, ma aumenterebbe del 60% durante la produzione. Uno studio tedesco calcolò che tenendo contro della matrice energetica locale, le auto elettriche in Germania finivano per comportare emissioni maggiori. Uno studio britannico rilevava una maggiore emissione dagli pneumatici per via del preso delle batterie. Il futuro è sicuramente dell’auto elettrica, ma in questa fase di transizione alla sua “ecologicità” dipende dal modo in cui l’elettricità è prodotta nel Paese in cui circolano”.

Il nucleare