Clima di Cambiamento: “Isola della Sostenibilità” fa tappa a Terni

Il 4 novembre p.v., il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni, ospita la 7ª tappa del tour “Clima di Cambiamento” di Isola della Sostenibilità 2019.

Per questo appuntamento di Isola della Sostenibilità, ragazzi e società civile, sono chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra architettura bio-ecologica e ambiente, cambiamenti climatici, tecnologia ed economia circolare. Questi temi, quanto mai attuali, saranno trattati ed approfonditi, nel corso della mattinata di lavori, da Bruno De Cinti del CNR con un intervento dal titolo “Cambiamento Climatico: chi rimuove la co2 dall’atmosfera? Foreste in prima linea per contenere il problema”; Chiara Manni di CROCE ROSSA ITALIANA che parlerà di “Climate in Action” e Marcella Mignosa che tratterà di transazione energetica presentando il caso ERG.

A seguire, Alfonso Morelli di NOVAMONT presenterà ai ragazzi alcuni progetti di Economia Circolare per la gestione sostenibile del sito industriale di Terni, mentre i rappresentanti di PeR Umbria affronteranno i legami tra tecnologia e ambiente, con un intervento dal titolo “Fair Tech Revolution: verso la corretta tecnologia per il pianeta”. Prima di passare alla parte laboratoriale, dove gli studenti potranno confrontarsi anche con i ricercatori dell’INGV, che propongono un laboratorio sull’importanza degli oceani per l’equilibrio del clima terrestre, Tiziana Casavecchia di ESTUDIO – ARCHITETTURA E DESIGN parlerà di Architettura bio-ecologica e tecnologie sostenibili per l’ambiente.

Cos’è Isola della Sostenibilità?

Isola della Sostenibilità è un Progetto a carattere Nazionale in cui Enti di ricerca e Aziende e Associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni.

Le attività in programma per il 2019 sono: il Tour nelle scuole – “2019: Clima di Cambiamento”, l’Evento finale “Isola della Sostenibilità – Educare al cambiamento” e la seconda edizione del Concorso “Cambia-Menti. Upgrade Ur Mind”.