Clima, Conte: “Italia protagonista nella transizione ecologica”

L’Italia “vuole essere protagonista della transizione ecologica. L’ho affermato in maniera chiara ed inequivocabile in molte occasioni, come ad esempio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è svolta lo scorso settembre e, piu’ recentemente, in occasione del World Food Day”. E’ quanto ha affermato il premier, Giuseppe Conte, alla presentazione del progetto Iswec di Eni, Cdp, Terna e Fincantieri a Ravenna.

“Alle Nazioni Unite, parlando a nome dell’Italia, ho voluto esprimere la massima determinazione a impegnarci realmente, con interventi efficaci e concreti, nella lotta ai cambiamenti climatici, alla protezione dell’ambiente e della biodiversita'”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Economia ed ecologia nella nostra impostazione di Governo non possono continuare a percorre binari separati, ma devono marciare all’unisono, devono dialogare, in quanto corresponsabili di un comune destino”, ha evidenziato. “La tutela dell’ambiente non deve essere vista come un limite allo sviluppo economico, ma come opportunita’ di crescita, anche occupazionale”, ha osservato il premier.