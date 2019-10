Clima, Conte: “Ridurre a zero le emissioni dannose”

“L’Italia ha scelto quella che siamo convinti essere la giusta direzione: ridurre a zero le emissioni dannose per il clima e garantire crescita socio-economica e sostenibilità dei nuovi modelli,” lo ha dichiarato oggi il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla ‘Hydrogen Challenge-Global Esg Conference’ organizzato da Snam a Roma. “Dobbiamo perseguire questo obiettivo – ha affermato il presidente del Consiglio – senza trascurare la necessaria, realistica attenzione agli aspetti di sicurezza energetica e di equità sociale, tanto più nella fase di transizione già in corso. Si tratta infatti di trasformare, correggendone gli effetti negativi, modelli che, occorre riconoscerlo, hanno apportato molti benefici“.

Un impegno per un futuro all’insegno della sostenibilità “ci viene chiesto soprattutto dai nostri giovani, dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi. Quegli stessi che nelle scorse settimane hanno sfilato nelle piazze di tutto il mondo. Non possiamo tradire le loro aspirazioni, non possiamo tradire le loro aspettative“.