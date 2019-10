Al forum Coldiretti il manifesto dell’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica

Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa sfida può rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità.

E può vedere un’Italia in prima fila. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Noi, in ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno.

È un manifesto, presentato oggi al Forum Internazionale dell’Agricoltura a Cernobbio, promosso da Ermete Realacci, Ettore Prandini, Vincenzo Boccia, Francesco Starace, Padre Enzo Fortunato, Catia Bastioli e già firmato da oltre 50 esponenti del mondo economico, sociale e culturale. Le adesioni continueranno nei prossimi mesi in preparazione dell’evento che si terrà a gennaio presso il Sacro Convento di Assisi.

Primi firmatari

Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola

Ettore Prandini Presidente Coldiretti

Vincenzo Boccia Presidente Confindustria

Francesco Starace Amministrazione Delegato Gruppo Enel

Enzo Fortunato Direttore Sala Stampa Sacro Convento Assisi

Catia Bastioli Amministratore Delegato Novamont

Maria Rosa Barazza Presidente Anci Piccoli Comuni Veneto

Leonardo Becchetti Economista

Donatella Bianchi Presidente Wwf Italia

Stefano Boeri Architetto

Aldo Bonomi Sociologo

Luigino Bruni Economista

Marco Bussone Presidente Uncem

Antonio Calabrò Vice Presidente Assolombarda

Susanna Camusso Cgil

Andrea Carandini Presidente Fai

Massimo Castelli Presidente Nazionale Anci Piccoli Comuni

Stefano Ciafani Presidente Legambiente

Innocenzo Cipolletta Economista

Mario Cucinella Architetto

Marco De Ponte Segretario Generale Action Aid

Roberto Della Seta Presidente Fondazione Europa – Ambiente

Francesco Ferrante Vice Presidente Kyoto Club

Sabina Florio Presidente Fondazione Anima Per Il Sociale

Nada Forbici Presidente Assofloro

Marco Fortis Direttore Fondazione Edison

Leopoldo Freyrie Architetto

Cesare Fumagalli Segretario Generale Confartigianato

Annamaria Furlan Segretaria Generale Cisl

Enzo Gesmundo Segretario Generale Coldiretti

Enrico Giovannini Portavoce Asvis

Rosalba Giugni Laudiero Presidente Marevivo

Lella Golfo Presidente Fondazione Marisa Bellisario

Mauro Lusetti Presidente Legacoop Nazionale

Mauro Magatti Sociologo Ed Economista

Vincenzo Manes Presidente Fondazione Dynamo Camp

Gaetano Manfredi Presidente Conferenza Rettori Università Italiane

Giovanna Melandri Presidente Human Foundation

Giorgio Merletti Presidente Confartigianato

I Primi Firmatari

Stefano Micelli Economista

Angelo Moretti Coordinatore Caritas Benevento

Marcella Panucci Direttore Generale Confindustria

Carlo Petrini Presidente Slow Food

Renzo Piano Architetto

Francesco Profumo Presidente Associazione Fondazioni Casse Di Risparmio

Francesco Pugliese Amministrazione Delegato Conad

Fabio Renzi Segretario Generale Fondazione Symbola

Edo Ronchi Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile

Roberto Rossini Presidente Nazionale Acli

Andrea Roventini Economista

Giampiero Sammuri Presidente Federparchi

Carlo Sangalli Presidente Confcommercio

Giorgio Santambrogio Amministratore Delegato Gruppo Végé

Gianni Silvestrini Direttore Scientifico Kyoto Club

Sergio Silvestrini Segretario Generale Cna

Suor Alessandra Smerilli Economista

Domenico Sturabotti Direttore Fondazione Symbola

Giuseppe Tripoli Segretario Generale Unioncamere

Daniele Vaccarino Presidente Cna

Paolo Venturi Direttore Aiccon

Giorgio Vittadini Presidente Fondazione Sussidiarietà

Stefano Zamagni Presidente Pontificia Accademia Delle Scienze