Clima: da nevicate estreme in Artico problemi per piante e animali

I cambiamenti climatici in atto influenzano gli ecosistemi, non solo attraverso il riscaldamento, ma anche con eventi meteo estremi: ad esempio, l’ingente quantità di neve caduta nel 2018 in gran parte dell’Artico, che non si è sciolta completamente fino alla fine dell’estate, ha compromesso i cicli riproduttivi di piante e animali, secondo quanto rilevato da una ricerca dell’Università di Aarhus, in Danimarca, pubblicata su Plos Biology.

I ricercatori hanno osservato le condizioni meteo a Zackenberg, nel nordest della Groenlandia, analizzando tutti i componenti dell’ecosistema locale per oltre 20 anni, e consentendo quindi un confronto tra il 2018, “anomalo”, con anni più rientranti nella norma.

Tra l’eccessivo riscaldamento e gli eventi meteo estremi, organismi ed ecosistemi artici rischiano di cambiare irrimediabilmente: le forti nevicate dello scorso anno hanno determinato un grave fallimento riproduttivo, mai riscontrato a Zackenberg. Solo poche piante e animali sono stati in grado di riprodursi a causa della neve abbondante.