L’ultimo paradosso della lotta ai cambiamenti climatici, per un futuro green aumenterà la domanda di metalli e quindi cresceranno le emissioni

Le fonti green di energia sono spesso considerate un elemento fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera e far così fronte ai cambiamenti climatici, eppure un nuovo studio della Banca Mondiale mette in luce un grande paradosso legato a questo tema. “Gli scenari sul clima e sui gas serra solitamente prestano scarsa attenzione alle implicazioni dei metalli necessari per realizzare un futuro con basse/zero emissioni di carbonio. L’Accordo di Parigi sul clima del 2015 indica una soluzione globale per intraprendere modelli di sviluppo che sarebbero notevolmente a minori emissioni di gas serra. Si potrebbe pensare che anche lo sviluppo e l’uso di fonti non rinnovabili dovrà calare in un futuro a basse emissioni di carbonio”, si legge nello studio che “esamina di quali metalli probabilmente aumenterà la domanda per fornire un futuro” senza carbonio.

“Lo studio punta a costruire consapevolezza sul ruolo fondamentale che l’estrazione mineraria e i metalli dovranno svolgere nella transizione globale a zero emissioni di carbonio nel corso di questo secolo. È chiaro che soddisfare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di non superare un riscaldamento globale di 2°C (e di fare il massimo per raggiungere 1,5°C) nel corso di questo secolo richiederà una ricostruzione radicale (cioè alla radice) dei sistemi di approvvigionamento e trasporto dell’energia a livello globale. Inoltre, le presunte tecnologie che dovrebbero popolare il passaggio all’energia pulita (eolico, solare, idrogeno ed elettrico) sono in realtà ad intensità di materiale molto più alta nella loro composizione rispetto ai tradizionali sistemi di approvvigionamento energetico basati sui combustibili fossili. La nostra analisi indica un rapido aumento nella domanda di tecnologie e metalli pertinenti tra il raggiungimento dell’obiettivo di uno scenario di 4°C e uno di 2°C. La domanda di metalli importanti quasi raddoppia per le tecnologie eoliche e solari, ma l’aumento più importante si verifica con le tecnologie di stoccaggio delle batterie energetiche: un aumento di oltre il 1000% per i metalli richiesti per questa particolare opzione di energia pulita”.

“È nell’area dei trasporti che gli effetti sui futuri mercati di particolari metalli sono probabilmente più pronunciati. Le tre attuali opzioni di elettrico (litio), ibrido (piombo) e idrogeno (platino) hanno ognuna le loro esigenze di metalli. Queste scelte suggeriscono che il mondo deve essere preparato non solo a soddisfare l’aumento della domanda generale dei metalli sotto scenari a basse emissioni di carbonio ma anche ad essere flessibile per soddisfare la domanda mutevole di singoli metalli”.

Inoltre, sottolinea lo studio, “fornire le tecnologie pulite richieste per un futuro a basse emissioni di carbonio potrebbe creare una nuova serie di sfide per lo sviluppo sostenibile di minerali e risorse. In poche parole, un futuro a tecnologia green è materialmente intensivo e se non gestito adeguatamente, potrebbe ostacolare le politiche e gli sforzi dei Paesi fornitori per soddisfare i loro obiettivi legati al clima e allo sviluppo sostenibile. Porta potenzialmente anche notevoli effetti per gli ecosistemi locali, i sistemi idrici e le comunità”.

“Il primo e più importante settore da considerare è l’energia. Tutti gli scenari sono in forte accordo che il settore più importante per iniziare a raggiungere l’obiettivo di 450 parti per milione in volume, e dove si trova il maggior potenziale per le riduzioni dei gas serra nel termine più immediato, sia il settore dell’energia e dell’elettricità. Tutti gli scenari concordano che i tradizionali impianti rinnovabili (soprattutto eolico e solare) dovranno crescere di un fattore di 5-10 rispetto agli attuali livelli entro il 2050. La cattura e lo stoccaggio del carbonio sono identificati come un componente chiave nella maggior parte degli scenari. C’è molto meno consenso sul potenziale contributo del nucleare nel settore energetico, con importanti preoccupazioni su costi, sicurezza, smaltimento dei rifiuti e la generale opinione pubblica negativa”.

“Gli scenari mostrano molta meno coerenza sul potenziale di varie categorie di uso finale di energia (trasporti, edifici e industria). I trasporti sono una sfida su due fronti: la crescita prevista nel settore è così forte che gli scenari più robusti prevedono solo una riduzione della crescita delle emissioni di gas serra, e non riduzioni assolute, entro il 2050. Alcuni ipotizzano che le riduzioni assolute sono possibili ma solo verso la fine del secolo. In secondo luogo, la fiducia nella capacità di veicoli a zero emissioni (che siano veicoli elettrici o ad idrogeno) di penetrare con successo nel mercato è moderata, prevalentemente a causa delle continue preoccupazioni sulle infrastrutture di supporto e sulla capacità di stoccaggio della batteria. La grande maggioranza delle riduzioni relative agli edifici è intimamente collegata all’elettricità pulita fornita per alimentare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento e all’avvento degli edifici a “zero emissioni”. Le opportunità per le riduzioni nell’industria sono tipicamente relative all’efficienza energetica e all’uso delle migliori tecnologie disponibili, ma la cattura e lo stoccaggio di carbonio sono considerate fondamentali, soprattutto per le industrie di cemento, ferro, acciaio e per l’industria chimica”.

Infine, conclude lo studio, “le implicazioni e gli effetti degli scenari non tengono conto degli elementi richiesti per produrre tecnologie pertinenti. Gli scenari descritti tipicamente affrontano le questioni legate agli effetti economici, all’occupazione, all’equità o alle relative questioni ambientali e sociali. Quello che nessuno affronta è la potenziale disponibilità dei materiali richiesti per fornire un futuro a limitate emissioni di carbonio”.

In sostanza, per avere più fonti rinnovabili e ridurre così le emissioni di anidride carbonica, serviranno maggiori quantità di metalli. Ma per estrarre questi metalli, servirà più energia e così le emissioni di CO₂, invece di ridursi, aumenteranno. Un altro paradosso legato ai cambiamenti climatici che ambientalisti e sostenitori di Greta Thunberg non possono ignorare.

