Clima, Greta Thunberg rifiuta 46mila euro: “Il movimento non ha bisogno di altri premi”

“Ho ricevuto il premio ambientale 2019 del Nordic Council. Ho deciso di rifiutare questo premio“: lo ha spiegato su Instagram la giovane attivista Greta Thunberg. “Attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente con voi oggi. Voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio – scrive – È un grande onore. Ma il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbiamo bisogno è che i nostri politici e le persone al potere inizino ad ascoltare la scienza attuale e la migliore disponibile“. “I paesi nordici hanno una grande reputazione in tutto il mondo quando si tratta di problemi climatici e ambientali. Ma quando si tratta delle nostre emissioni effettive e delle nostre impronte ecologiche pro capite, se includiamo consumo, importazioni, nonché trasporto aereo e il trasporto marittimo, allora è tutta un’altra storia“.

“Il divario tra ciò che la scienza ritiene necessario per limitare l’aumento dell’innalzamento della temperatura globale a meno di 1,5 o addirittura 2 gradi e la politica che gestisce i paesi nordici è gigantesca. E non ci sono ancora segni dei cambiamenti richiesti“, continua Greta. “Quindi, fino a quando non inizierete ad agire in conformità con ciò che la scienza ritiene necessario per limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi o addirittura 2 gradi centigradi, io, e i Fridays for Future in Svezia, scegliamo di non accettare il premio ambientale del Nordic Council né il montepremi di 500.000 corone svedesi“, conclude.