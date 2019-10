Il presidente cileno, Sebastian Pinera, ha annunciato che la Spagna si e’ offerta di ospitare a Madrid il vertice sul Clima COP25 a dicembre, dopo aver rinunciato di tenerlo a Santiago in seguito alle proteste antigovernative. “Ieri ho parlato con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che ha fatto una generosa offerta per ospitare il Vertice COP25 a Madrid “nelle date originali previste per il 2-13 dicembre”, ha spiegato il presidente cileno.