Clima, in migliaia manifestano con Greta in Alberta, Governatore: “Chiedere la fine dell’economia industriale non è soluzione realistica”

Migliaia di persone si sono radunate a Edmonton, nella provincia canadese dell’Alberta per protestare contro il cambiamento climatico insieme a Greta Thunberg. “Manifestiamo perché è in gioco il nostro futuro. Non resteremo spettatori di questa crisi. Vogliamo che i governanti si uniscano dietro alla scienza“, ha detto l’attivista svedese tra gli applausi della folla. Ma se a migliaia hanno gridato il loro sostegno a Greta non sono mancate le controproteste a sostegno dell’industria petrolifera canadese, che proprio in Alberta ha il suo cuore. Jason Kenney, il governatore della provincia le cui sabbie bituminose contengono la tredicesima riserva di oro nero del pianeta, ha mandato un messaggio a Greta. “I canadesi sono gente pragmatica. Amano le soluzioni realistiche. E chiedere la fine dell’economia industriale moderna, chiedere di privare milioni di persone della loro occupazione non è una soluzione realistica“, ha affermato.