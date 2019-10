Clima, NYT: Trump prepara il ritiro formale dall’Accordo di Parigi

Il presidente Donald Trump starebbe preparando il ritiro formale degli Stati Uniti dall’Accordo sul Clima di Parigi, siglato da oltre 180 nazioni, sotto l’egida dell’ONU: lo riporta il New York Times.

I termini dell’intesa consentono a Trump di avviare l’iter formale per il ritiro dal prossimo 4 novembre, dopo l’annuncio del 2017. Per completare la procedura sarà necessario un anno, fino al 4 novembre del 2020, il giorno dopo l’Election Day negli Stati Uniti.

L’Accordo di Parigi sul Clima prevede il taglio delle emissioni del 28% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2025.