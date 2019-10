Clima: negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume

I livelli record di scioglimento dei ghiacciai sono stati registrati dalla Cryospheric Commission dell’Accademia delle scienze svizzera, sulla base di una serie di misurazioni riguardanti 20 aree: è emerso che negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume, un tasso di scioglimento senza precedenti in oltre un secolo di osservazioni.

In alcune zone la copertura nevosa dei ghiacciai è stata fino a giugno dalle 20 alle 40 volte più alta del solito, ma l’accumulo è svanito a luglio: “Il volume di neve e ghiaccio che si scioglie sui ghiacciai svizzeri è l’equivalente al consumo annuo totale di acqua potabile del Paese“, ha spiegato la commissione. Lo spesso strato di neve è scomparso velocemente e lo scioglimento è proseguito fino a settembre: “Ciò significa che, negli ultimi 12 mesi, circa il 2% del volume totale dei ghiacciai della Svizzera è andato perso“. Il tasso di perdita di ghiaccio negli ultimi cinque anni “supera il 10%”: “Questo scioglimento segna un tasso di declino mai osservato in precedenza nella serie temporale che si estende da oltre un secolo“.