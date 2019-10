Collasso del ghiacciaio di Planpincieux: “Serve un monitoraggio costante per evitare il più possibile i danni”

“Quello che sta accadendo sul ghiacciaio di Planpincieux si inquadra in un fenomeno globale di cambiamento climatico e di riscaldamento del Pianeta con una riduzione progressiva del volume dei ghiacciai in tutta l’area Alpina. L’impatto della caduta del Ghiacciaio dipende dalla conformazione della valle in cui il fenomeno si verifica. Naturalmente un collasso istantaneo avrà sicuramente una ripercussione su tutto ciò che esiste a valle. Serve un monitoraggio costante per evitare il più possibile i danni“: lo ha dichiarato all’AGI Leonardo Sagnotti, direttore struttura Ambiente dell’INGV, a margine dell’evento per i 20 anni dell’Istituto. “Tutti i fenomeni legati al clima e al riscaldamento globale possono avere dei comportamenti non lineari e accelerare ad un certo punto i processi. Il collasso delle masse glaciali è anche in funzione delle morfologia delle valli“. “In generale la fusione e l’instabilità di questo ghiacciaio rientrano nel processo legato all’aumento di anidride carbonica, che è un gas serra, nell’atmosfera e che fa sì che il Pianeta rapidamente si stia sciogliendo,” conclude l’esperto.