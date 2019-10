Viaggi & Turismo: come approfittare del “Mese delle Crociere” e risparmiare

Siamo appena entrati in quello che potremmo chiamare il “Mese delle Crociere“, periodo d’oro per chi vuole prenotare questo tipo di vacanza e che, nonostante il nome, generalmente dura due mesi, Ottobre e Novembre. In questo periodo tutte le compagnie di navigazione offrono ai clienti i loro migliori sconti – come si può vedere su Crocierissime, l’agenzia web numero uno in Italia interamente dedicata al mondo del crociere – pari a circa il 30% in meno sui prezzi abituali. Ma ci sono anche altri tipi di offerte che si possono trovare, come ad esempio le bevande illimitate al 50%; sia MSC Crociere che Norwegian Cruise Line offrono pacchetti bevande a 99 euro per le loro crociere di una settimana, oltre alle mance a metà prezzo, o un credito di bordo fino a 600 euro da spendere durante la crociera e molte altre agevolazioni.

Oltre a queste offerte, Crocierissime svela anche una serie di utili consigli che possono far risparmiare ancora di più su una crociera:

1. Prenotare una cabina “garantita”

Se già sappiamo qual è la crociera dei nostri sogni, la cosa migliore è prenotarla ora, con largo anticipo, approfittando del “Mese delle Crociere” e di tutti gli sconti che ci sono attualmente, in modo da garantirci il prezzo bloccato per quella cabina; oggi, la formula più diffusa è quella della “cabina garantita” che consiste nel bloccarla prima che il prezzo salga anche del doppio o addirittura del triplo. Inoltre, con queste prenotazioni si ottiene spesso un upgrade in cabina senza dover pagare nulla, in quanto si prenota la categoria più economica ma la compagnia di navigazione può decidere se assegnare una cabina migliore o con balcone senza alcun costo in base a disponibilità.

2. Acquistare voli per conto proprio

Anche se le compagnie di navigazione offrono voli per la maggior parte dei porti di partenza, molte volte prenotandoli da soli si trovano prezzi migliori, soprattutto se si conoscono le date con largo anticipo. Il fai da te consente anche, se si ha qualche giorno a disposizione prima dell’inizio della crociera, di visitare con calma la città da dove ci si imbarca, visto che di solito si tratta di mete abbastanza grandi e che meritano una visita più approfondita.

3. Escursioni, meglio prenotarle in anticipo

Tutte le compagnie offrono diversi pacchetti di escursioni nei porti di scalo. Prenotarle in anticipo ha molti vantaggi: miglior prezzo, garanzia di posti, possibilità di sbarcare per primi, certezza di arrivare in tempo sulla nave al ritorno. Prima si fermano le escursioni, migliori sono i prezzi che si trovano. Ma non è necessario farle tutte con la compagnia di navigazione, a volte si possono risparmiare tempo e soldi prendendo un taxi, andando alla spiaggia più vicina in autobus o, cosa sempre più frequente, prenotando da soli su internet le stesse escursioni che offrono le crociere con altre compagnie accreditate e con garanzie.

4. Scegliere la miglior crociera in base al periodo dell’anno in cui si viaggia Per molti viaggiatori la cosa più importante è andare in crociera, perché quando si ama questo tipo di vacanza, non contano molto le mete che si visitano, quindi è bene riuscire ad approfittare delle offerte di bassa stagione in alcune destinazioni o di una delle promozioni che quasi tutte le compagnie fanno quando spostano le loro navi con il cambio di stagione, ad esempio dal Mediterraneo ai Caraibi o al Sudamerica, o quando si stabiliscono negli Emirati Arabi Uniti. Un’occasione unica per avere forti sconti.

5. Viaggiare in famiglia… O prenotare unendosi a un gruppo

Viaggiare con la famiglia, gli amici o addirittura unirsi a un gruppo è uno dei modi migliori per ottenere buone tariffe perché più persone viaggiano insieme, più economico diventa per tutti.

Fabio Pizzo, Direttore Marketing di Crocierissime, ha dichiarato: “Ottobre e Novembre sono i mesi migliori per approfittare delle offerte che le compagnie in quanto i prezzi sono i migliori dell’anno. Oltre allo sconto, ci sono altre offerte allettanti sulle mance o le bevande, quindi consigliamo alle famiglie di prenotare le loro cabine multiple il prima possibile per non perdere l’occasione.”