Conclusa la prima passeggiata spaziale tutta al femminile: Christina Koch e Jessica Meir rientrate nella Stazione Spaziale

Si è conclusa con successo la prima passeggiata spaziale tutta al femminile: le astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir sono rientrate nella Stazione spaziale internazionale (ISS). La coppia era uscita alle 13,38 (ora italiana) e per 7 ore e 17 minuti ha lavorato fuori dalla Stazione Spaziale, proseguendo le operazioni oltre il previsto per completare la sostituzione di un elemento delle batterie andato in avaria, che prossimamente sarà riportato a Terra con la capsula Dragon per ulteriori ispezioni. Ad assisterle durante questa storica impresa c’è stato Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) comandante dell’equipaggio, che ha controllato il braccio robotico, mentre l’ingegnere di volo della Nasa, Andrew Morgan, si è occupato delle tute spaziali e dell’apertura del portellone. Dalla base di controllo è invece arrivata la voce guida di un’altra astronauta della Nasa, Stephanie Wilson, che ha dialogato con AstroChristina e AstroJessica durante le operazioni.