Conti pubblici: Moody’s, alto debito Italia limita capacità ridurre shock

Milano, 23 ott. (Adnkronos) – La bassa crescita dell’Italia “manterrà il rapporto fra debito pubblico e Pil vicino all’attuale 135%, uno dei rapporti più alti tra i Paesi sovrani con rating Moody’s”. Lo sottolinea Moody’s in un rapporto dedicato alle finanze pubbliche italiane. Il rapporto debito/Pil, si sottolinea dall’agenzia di rating, “è a un livello che limita fortemente la capacità dell’Italia di attutire qualsiasi shock economico o finanziario futuro”.

Le più importanti debolezze economiche italiane sono “la bassa crescita economica e l’elevato debito pubblico. L’economia italiana è tra le poche economie avanzate a non aver superato i livelli pre-crisi del Pil e non presentando un piano coerente di riforme strutturali ci aspettiamo che la crescita economica rimanga contenuta nei prossimi anni”.