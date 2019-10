Continuano le proteste per il clima di Extinction Rebellion: oltre 1.000 arresti tra Londra, Amsterdam e Bruxelles

Da lunedì scorso, l’associazione ambientalista Extinction Rebellion è protagonista di manifestazioni di disturbo in moltissimi Paesi per sottolineare l’urgenza di un’azione per invertire il trend climatico.. La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam almeno 130 manifestanti che per la causa del clima hanno bloccato il ponte principale nel centro della città. “Per il momento abbiamo arrestato 130 persone al Blauwbrug“, il ponte bloccato dal sit-in, scrive la polizia di Amsterdam su Twitter.

Extinction Rebellion manifesta a Bruxelles: 100 fermati

Il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha manifestato anche a Bruxelles. La polizia ha impedito che questa mattina un centinaio di dimostranti entrassero nei giardini del Palazzo reale e li ha dirottati alla Place Royale. Una loro delegazione è stata poi ricevuta dal capo di gabinetto del re, ha reso noto il Palazzo. Il movimento aveva lanciato un appello a occupare i giardini del Palazzo reale per tenervi delle assemblee popolari dove poter dibattere dei temi ambientali. La polizia stava tollerando la presenza dei manifestanti a Place Royale ma poi ha usato gli idranti ad acqua per evacuarli. A fine giornata, le forze dell’ordine hanno effettuato un centinaio di fermi, in particolare nei confronti dei manifestanti che avevano cercato di penetrare nel giardino del Palazzo Reale. La manifestazione era iniziata intorno alle 14 e si è conclusa nel tardo pomeriggio. Extinction Rebellion chiede al re di dichiarare l’emergenza climatica, e per questo motivo è stato scelto questo luogo per la manifestazione.

Londra, 1.300 arresti per proteste clima

La principessa belga Esmeralda, zia di re del Belgio Philippe del Belgio, è stata arrestata a Londra insieme ad altre quasi 1.300 persone nei giorni scorsi mentre partecipava a una protesta sul clima di Extinction Rebellion, fa sapere l’associazione, citata da Sky News britannica. Esmeralda, si legge su Sky, è stata poi rilasciata senza accuse dopo alcune dopo essere stata portata in stato di fermo alla stazione di polizia di Camden, nel nord di Londra. Esmeralda, nata a Bruxelles nel castello di Stuyvenberg, ha scelto di vivere a Londra, dove lavora come giornalista e documentarista.