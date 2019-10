L’orrore delle mense scolastiche scoperto dai NAS: blatte nelle cucine, ruggine, rischi per la sicurezza alimentare

Il NAS di Livorno, unitamente agli Ispettori dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ha eseguito un’ispezione presso il centro cottura di una mensa dedita al rifornimento pasti di nove istituti scolastici ubicati in provincia di Pisa.

Al termine del controllo, gli operatori hanno segnalato all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa il presidente del centro per avere tenuto i locali dell’attività in precarie condizioni igienico sanitarie (presenza di blatte morte all’interno di una trappola, presenza di materiale non pertinente l’attività, mancanza di adeguata protezione contro gli infestanti alla porta del laboratorio di produzione). Il personale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto la sospensione dell’attività di ristorazione collettiva sino all’eliminazione delle carenze igieniche riscontrate.

L’Azienda USL Toscana Sud-Est invece, su richiesta del NAS di Firenze, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti per “diete speciali”, esercitata presso un centro cottura per la refezione scolastica. Nel corso di un’ispezione infatti, i militari toscani avevano riscontrato: