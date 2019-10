Copasir: Volpi, ‘Conte? quando Comitato farà suo odg contatteremo p. Chigi’**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Faremo un lavoro istituzionale. Il Comitato rappresenta tutto il Parlamento credo che la cosa migliore da fare prendere un posizione estremamente istituzionale nelle tradizione del comitato e cominciare a lavorare dalla prossima settimana insieme a tutti per vedere quali possono essere i calendari delle priorità”. Lo dice il neopresidente del Copasir, Raffaele Volpi, parlando con i cronisti alla Camera.

Tra le priorità c’è anche quella di sentire il presidente Giuseppe Conte? “Le priorità le decide il Comitato e nel momento in cui il Comitato avrà fatto un suo ordine del giorno, insieme a tutti i rappresentanti dei gruppi, contatteremo sicuramente la segreteria del presidente Conte e concorderemo con lui i tempi dovuti per questi incontri che sono così spesso sollecitati”.