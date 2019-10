Corsa contro il tempo per salvare bimbo di 2 anni caduto in un pozzo

Corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 2 anni, caduto in un pozzo venerdì scorso: in atto una immensa operazione di soccorso che ricorda da vicino la tragedia di Alfredino, e più di recente, quella del piccolo Julen, il bimbo spagnolo morto dopo essere caduto in un pozzo a Totalan, vicino Malaga.

Il piccolo Sujith Wilson è scivolato nel pozzo abbandonato mentre giocava con gli amici vicino casa, in un villaggio nel Tamil Nadu.

Il bimbo è inizialmente caduto a 10 metri di profondità, ma poi è scivolato nel cunicolo, profondo 180 metri.

I soccorritori hanno pompato ossigeno all’interno della cavità ma sono presenti strati di fango che impediscono di valutare le condizioni del piccolo. Si sta cercando di scavare un secondo pozzo parallelo per riportarlo in superficie.