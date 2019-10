Drammatico crollo termico in Argentina: 3.500 pecore muoiono per ipotermia [FOTO]

A causa di un brusco cambiamento delle condizioni meteo all’inizio della settimana, circa 3500 pecore sono morte di ipotermia a Corrientes, la città più antica della zona nord-orientale dell’Argentina.

Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 3 produttori hanno tosato le loro pecore durante la scorsa settimana, quando si sono registrate temperature vicine ai +40°C: lunedì scorso la colonnina di mercurio nella provincia è scesa a +10°C.

Uno dei produttori ha spiegato a El Litoral che la tosatura è avvenuta durante la scorsa settimana, quando si registravano +37°C/+38°Ca Villa María, “ha piovuto domenica e la temperatura è scesa a +7°C gradi, oltre a pioggia e vento: gli animali sono morti di ipotermia“.

Il segretario provinciale per l’allevamento e l’agricoltura, Manuel García Olando, ha affermato che non è escluso che la prossima settimana la Commissione provinciale per l’emergenza agricola sarà convocata per analizzare le misure da adottare.