Decreto Legge Clima: la Cia chiede il rifinanziamento e la proroga del bonus verde per il 2020

Rifinanziare e prorogare il bonus verde per tutto il 2020. Questa la richiesta di Cia-Agricoltori Italiani, contenuta nell’emendamento al Dl Clima presentato in prima lettura al Senato in Commissione Ambiente. Fin dalla sua introduzione il bonus verde, con la detrazione del 36% per la cura di giardini e terrazzi, ha rappresentato un importante strumento sul fronte dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del verde urbano, spiega Cia.

Per questo, aggiunge, “è importante confermare le risorse ed estendere i tempi per l’utilizzo della misura e, in tal senso, il decreto legge Clima, attualmente al vaglio di Palazzo Madama, sembra rappresentare il provvedimento più idoneo per proporre questa istanza”. D’altra parte, il bonus verde, rileva la Cia, “non fa che riconoscere quello che è il ruolo primario del green nel mitigare gli effetti nocivi dell’inquinamento (causa di oltre tre milioni di morti ogni anno) e migliorare la vivibilità dentro le mura cittadine. Fiori e piante infatti –ricorda Cia– portano con sé numerosi vantaggi: la riduzione del delta termico e delle polveri sottili, l’assorbimento di CO2, il forte rallentamento delle acque piovane”.

Non bisogna dimenticare, poi, sottolinea la Cia, “gli effetti positivi del bonus verde sulla creazione di nuova occupazione nel florovivaismo. Un settore che, in Italia, conta oltre 100 mila addetti e ben 21 mila aziende, con un fatturato superiore a 2,5 miliardi di euro in termini di produzione agricola”. Cia ha presentato anche altre proposte emendative al Dl Clima. In particolare, gli Agricoltori Italiani chiedono “un Fondo per la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interne, con il riconoscimento del ruolo fondamentale degli agricoltori in questo ambito, come nelle attività di rimboschimento. Provvedimenti che rientrano nel progetto più ampio messo in campo da Cia con ‘Il Paese che Vogliamo’, per rimettere al centro delle azioni di governo le priorità dell’Italia rurale”.