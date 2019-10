Decreto Legge Clima, Rete imprese: “Più coraggio e risorse adeguate”

Rete Imprese Italia apprezza il decreto Clima, “mirato alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici” ma rileva la necessita’ di misure “più incisive e coraggiose, supportate da adeguate risorse finanziarie da inserire nell’ambito di un programma strutturale di lungo periodo”.

E’ quanto sostenuto dalla rete di imprese nell’audizione in Commissione Ambiente del Senato sul decreto. Rete Imprese Italia ha manifestato perplessita’ sull’ipotesi di eliminare o rimodulare in modo indifferenziato gli incentivi dannosi per l’ambiente, “senza tener conto del ruolo svolto da misure strutturalmente compensative dei maggiori costi sostenuti dalle imprese italiane“, così come sulle conseguenze che misure come quella sulla vendita dei prodotti sfusi possono generare sulle attivita’ e sull’organizzazione delle imprese.

E’ infine “fondamentale per intraprendere un serio e stabile percorso di sostenibilità focalizzarsi non solo sugli aspetti ambientali ma anche sulle esternalità sociali, occupazionali ed economiche che alcune misure possono generare, valutazione che solo gli operatori del settore conoscono compiutamente”. Per questo, Rete Imprese Italia ha chiesto di aprire un confronto costante con il Governo per evitare alterazioni della concorrenza e gravi danni economici e sociali per il tessuto produttivo nazionale.