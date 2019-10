Def: assessore veneto, ‘il governo ci ripensi, va contro le Pmi’

Venezia, 15 ott. (AdnKronos) – ‘Questa manovra non preannuncia tempi facili per le Pmi, ma solo provvedimenti che le penalizzano”. Questo è il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato alle anticipazioni che trapelano circa la bozza di decreto fiscale allegato alla prossima legge di bilancio.

‘La bozza, attualmente all’esame delle istituzioni competenti, presenta non poche criticità che danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese ‘ spiega Marcato ‘ in tempi in cui nemmeno più gli assassini finiscono in galera, mi chiedo perché accanirsi in questa maniera contro chi contribuisce in Veneto a rendere la nostra economia un modello. La bozza delinea provvedimenti che andrebbero a vanificare l’enorme sforzo che la Regione Veneto sta facendo per supportare i piccoli imprenditori, asse portante della nostra economia.”

L’assessore, in particolare, fa riferimento ai meccanismi di compensazione fiscale previsti: “La norma contenuta nel Decreto legge Fiscale, che estende a tutte le compensazioni le regole oggi in vigore per quelle Iva, inasprisce gli adempimenti a carico dei piccoli imprenditori e comporta che, per poter accedere alla procedura di compensazione fra crediti e debiti d’imposta, le imprese debbano assoggettarsi ad una procedura che prevede, oltre all’obbligo di presentare un F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione, la certificazione del credito sopra i 5 mila euro l’anno e l’apposizione del visto di conformità”, spiega.