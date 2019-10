Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Tutti parlano di ridurre il cuneo fiscale, ma con il mio governo abbiamo fatto gli 80 euro, 6 miliardi in meno di costo del lavoro e altri interventi per 22 miliardi di riduzione cuneo fiscale. Proporre 2,5 miliardi in meno è un pannicello caldo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.