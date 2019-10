Deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena lunga: le cause

Tu e il tuo compagno state pensando di avere un figlio ma siete preoccupati che possa nascere con qualche malattia genetica? Grazie a un test preconcepimento potrete conoscere il rischio di trasmettere malattie genetiche al bambino ancora prima del concepimento.

Le malattie genetiche ereditarie si manifestano quando uno o più geni nel DNA sono mutati. Se la malattia è recessiva entrambi i genitori devono essere portatori di mutazioni recessive dello stesso gene. In questo caso esiste una probabilità del 25% che il bambino sia affetto dalla malattia causata dal gene mutato1.

Una patologia che presenta questo tipo di trasmissione recessiva è il deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCHADD). La causa è una mutazione del gene HADHA, a seguito della quale si verifica un deficit nella conversione degli acidi grassi in energia2. Questa malattia colpisce un individuo ogni 250.0003 ed è il secondo deficit di ossidazione degli acidi grassi più frequente, dopo il deficit degli acidi grassi a catena di media lunghezza5.

Gli acidi grassi sono una fonte energetica molto importante per l’organismo. Vengono liberati dal tessuto adiposo in condizioni di digiuno prolungato o di esercizio fisico intenso e vengono catabolizzati per la produzione di energia. Per degradare un acido grasso a lunga catena servono diversi enzimi, tra cui il 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena lunga. Se questi enzimi non funzionano normalmente (come in caso di mutazioni del gene HADHA), l’organismo non riesce a completare tutte le tappe del catabolismo e a convertire gli acidi grassi in energia2,3.

I pazienti con LCHADD, solitamente, presentano sintomi gravi già al momento della nascita o nei primi mesi di vita. La malattia si manifesta con ipoglicemia, acidosi metabolica, ipotonia, cardiomiopatia e aritmia, rabdomiolisi, neuropatia periferica e anomalie della funzione epatica2,3.

Dal punto di vista clinico le malattie da deficit di ossidazione degli acidi grassi hanno sintomi comuni, per questo la diagnosi si basa su diverse analisi4:

valutazione dei metaboliti presenti nel sangue e nelle urine nelle fasi acute dei sintomi;

test da digiuno, in combinazione con un carico orale di acidi grassi;

dosaggi enzimatici, indispensabili per la conferma diagnostica dei difetti biochimici;

studi di genetica molecolare che consentono di identificare la presenza di mutazioni del gene HADHA4.

La terapia prevede strategie da effettuare in fasi acute e nel lungo termine. Durante le manifestazioni acute della malattia viene somministrato glucosio ai pazienti e si cerca di idratarli il più possibile. Il trattamento a lungo termine prevede una dieta ad alto contenuto di carboidrati, l’integrazione di trigliceridi a catena media ed è necessario evitare sforzi intensi e digiuno5.

La prognosi è variabile e associata alle manifestazioni cliniche individuali, ma solitamente è sfavorevole2,4.

Vista la gravità di questa malattia e di altre malattie genetiche recessive, è importante valutare, prima del concepimento di un figlio, il proprio rischio riproduttivo effettuando un test genetico preconcepimento. Il test preconcepimento Igea si effettua attraverso un semplice prelievo di sangue e indica se i futuri genitori sono portatori di patologie genetiche trasmissibili ai figli, come per esempio il deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena lunga.

Consultando il proprio medico di fiducia sarà possibile pianificare il percorso riproduttivo più adatto.

