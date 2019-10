Allarme dengue in Italia: segnalato un caso a Genova, scatta il piano di disinfestazione

E’ stato segnalato dall’Asl3 a Genova un nuovo caso “importato” di dengue, la malattia infettiva trasmessa dalla zanzara aedes presente in paesi tropicali e subtropicali. La Asl ricorda in una nota che la dengue “non viene trasmessa da persona a persona” e spiega che a titolo precauzionale il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive prevede interventi per ridurre il rischio di trasmissione di dengue anche attraverso il contenimento della zanzara tigre che puo’ esserne il vettore. Per questo motivo e’ stata adottata un’ordinanza per attivare le misure di profilassi e abbassare rapidamente la densita’ della zanzara tigre nella zona in cui ha sede il luogo di lavoro del cittadino infetto dice ancora la Asl.