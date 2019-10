Design e Ricerca ancora insieme per costruire un mondo migliore

Anna Scavuzzo – Vicesindaco Comune di Milano

“Ancora una volta Fabbrica del Vapore si apre a ospitare LOVE DESIGN®, certamente un evento di grande qualità che porta con sé un messaggio importante – dichiara la vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo –, capace di coniugare due elementi fondamentali della nostra città: il design e la solidarietà.

Un appuntamento accompagnato da una supervisione scientifica di alto profilo, che permette a tutti – a partire dai più giovani, cui la Fabbrica del Vapore primariamente si rivolge – di ricevere informazioni fondamentali per la salute. Un invito alla prevenzione chiaro e diretto per tutti e per tutte”.

Esmeralda Gnutti Rettagliata

“Desidero innanzitutto ringraziare ADI, il Comune di Milano e tutte le aziende partecipanti per aver accettato di essere al nostro fianco anche in questa edizione di LOVE DESIGN” – afferma Esmeralda Gnutti Rettagliata*, Consigliere Comitato Lombardia AIRC. “Questa iniziativa si è rivelata un successo fin dalla prima edizione! Dal 2003 a oggi, LOVE DESIGN® ha distribuito quasi 20mila oggetti di design messi a disposizione dalle più importanti aziende del settore, per un totale di oltre 2 milioni di euro destinati alla ricerca oncologica. Anche per questa edizione di Love Design i fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di tre borse di studio triennali. I giovani talenti saranno selezionati attraverso il severo processo di valutazione di AIRC, che garantisce meritocrazia, rigore e trasparenza. AIRC ha tra i suoi obiettivi primari proprio quello di favorire la crescita di una nuova generazione di scienziati; dobbiamo assicurare il ricambio generazionale della comunità scientifica e promuovere l’affermazione di nuovi leader che sappiano guardare ancora più lontano per arrivare a costruire un futuro libero dal cancro”.

Luciano Galimberti

“Il design non è glamour, è sostanza della vita quotidiana. Per ADI la collaborazione con AIRC è anche un modo per mettere in pratica un principio che considera da sempre essenziale: il lavoro del progettista è prima di tutto una questione di responsabilità civile, di proposte per migliorare la società. In questo caso il design, che è fatto di progettisti e di produttori, lo riafferma in due modi: con le idee attraverso il concorso ‘Il design aiuta a guarire’ e, concretamente, attraverso gli oggetti messi a disposizione del pubblico dalle aziende” asserisce Luciano Galimberti presidente ADI.

Tiziana Bonaldi

Sono tornata in Italia, dopo 6 anni all’estero – racconta Tiziana Bonaldi ricercatrice AIRC presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano – anche grazie all’aiuto di AIRC che mi ha permesso, con un finanziamento importante destinato ai giovani, di avviare un mio laboratorio. Fin dall’inizio della mia carriera mi occupo di proteomica che è lo studio sistematico di tutte le proteine che compongono un sistema, come una cellula o un tessuto. Nel campo della ricerca sul cancro, le tecnologie proteomiche hanno reso possibile identificare e seguire le cellule tumorali in biopsie basandosi non solo sulla loro firma genomica, ma anche sulla loro mappa proteica.

Grazie ad AIRC ho potuto portare avanti i miei studi e mi auguro che possano essere sempre di più i ricercatori sostenuti dalla Fondazione anche grazie a iniziative come LOVE DESIGN®