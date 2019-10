Disinnesco bomba a Bolzano: evacuate 4.000 persone

Saranno già di 4000 le persone residenti a Bolzano che domenica 20 ottobre dovranno essere evacuate, per motivi di sicurezza, durante il disinnesco della bomba trovata mercoledì 9 ottobre vicino a Ponte Loreto a Bolzano.

Sono state individuate una zona rossa ed una gialla: nel primo caso dovranno essere liberate tutte le abitazioni in un raggio di 530 metri dalla bomba, mentre i circa 61.000 residenti nella seconda area prevista, che si trova in un raggio di 1800 metri dalla bomba, dovranno rimanere chiusi in casa, dal momento che viene sconsigliato anche di avvicinarsi alle finestre durante il disinnesco.

Nel corso delle operazioni, che inizieranno alle 9 del mattino e dovrebbero concludersi alle 12, nessun veicolo, pubblico o privato, potra’ circolare nelle due zone. Sara’ inoltre chiusa al traffico anche l’autostrada del Brennero ed il transito dei treni sara’ sospeso.