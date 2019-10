Disperso sui Nebrodi, ritrovato dopo 5 giorni

Ritrovato questa mattina il 74enne disperso da 5 giorni nei boschi Nebrodi nella zona di Caronia (ME): l’uomo aveva perso l’orientamento mentre cercava funghi, ed è stato ritrovato dagli uomini della Forestale.

Era disidratato ma in buone condizioni di salute ed è stato ricoverato in osservazione all’ospedale di Sant’Agata di Militello. L’allarme era stato lanciato dall’uomo venerdì pomeriggio, con il suo cellulare, ma non è riuscito a dare indicazioni sulla sua posizione.