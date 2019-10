Dl Clima: Costa, ‘stanziati 450 mln, tutti da aste verdi’

Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – I fondi stanziati in totale per il Dl Clima ammontano a “circa 450 milioni di euro, provengono tutti dalle aste verdi e sono tutti rigenerabili. Le aste verdi si rigenerano di anno in anno e sono anche a incremento logaritmico, cioè crescono più che in modo lineare, quindi ogni anno ce ne sono sempre di più da poter mettere a disposizione. E’ una norma che si auto finanzia negli anni perché utilizza questo meccanismo e che se gira può crescere ancora come finanziamento”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa appena uscito dal Cdm che ha approvato il Dl Clima.