Dl fiscale: Sistema Gioco Italia, ‘no nuova tassazione, rischio ritorno illegalità’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Giudizio netto e negativo” quello di Sistema Gioco Italia all’ennesimo aumento di tassazione sul Settore del Gioco Legale. “Senza una riforma organica del settore che possa ridisegnare anche gli aspetti fiscali, non c’è sostenibilità della filiera di settore e il gioco è destinato a ritornare in mano all’illegalità”, sottolinea.

“Sentiamo parlare di discontinuità ma non rileviamo segni di cambiamento per la filiera del gioco legale che viene utilizzata dallo Stato ogni anno, per far cassa in Legge di Bilancio. Sulle sole Awp la pressione fiscale è arrivata al 73%: non c’è Industria che possa sopravvivere in queste condizioni”, commenta Stefano Zapponini, il presidente Sistema Gioco Italia: “sentiamo parlare di manovra per la crescita, ma nelle azioni del Governo vediamo solo interventi prociclici e non anticiclici”.

“Sentiamo parlare di lotta all’evasione, ma quello che stanno facendo i Governi, compreso l’attuale, va esattamente nel senso contrario: si sta rendendo il gioco illegale competitivo e conveniente per il cittadino rispetto al Gioco legale, una controriforma strisciante che riporta il Settore ante 2003”, aggiunge Zapponini.