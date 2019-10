Domani in Sardegna inizia il 1° Meeting Nazionale Itinerante delle Guide Ambientali Escursionistiche

“Sarà una spettacolare escursione sensoriale ad inaugurare la prima parte del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’Aigae che giungeranno da tutta Italia in Sardegna. Sarà il primo Meeting Itinerante, in programma da Lunedì 14 Ottobre a Domenica 20 Ottobre. Martedì 15 Ottobre “sentiremo” il mare con occhi bendati in cima all’isola di Caprera. Dinanzi avremo il mare ed accanto il Museo di Garibaldi”: lo ha annunciato Nino Martino, Direttore Tecnico dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). “Li guiderò a “sentire” il mare con occhi bendati – ha proseguito Martino – e sarà davvero un’immagine molto forte vedere decine e decine di Guide, con occhi bendati che ascolteranno il mare con passi letterari. L’interpretazione ambientale (una vera e propria tecnica di comunicazione inclusiva dei cittadini nella “mission” dei parchi), e nata in USA con i parchi stessi. Prima di fare un parcheggio si studiano i flussi di traffico, prima di costruire un ospedale si studia le popolazioni e l’urbanistica. In Italia si sono fatti tanti Parchi senza approfondire come comunicare con la gente, come coinvolgerla nel lavoro di conservazione della natura. Coloro che lavorano nei parchi, spesso con dedizione, non hanno avuto l’opportunità di frequentare una scuola mirata a fortificare il lavoro di conservazione e di sviluppo della green economy delle aree protette. Ecco il ruolo dell’interpretazione ambientale e culturale in Italia (Heritage interpretation nel mondo anglosassone) è quello di studiare tecniche, metodi, strumenti, attività che coinvolgano i cittadini nella “mission” di un parco, facendolo divenire sempre più efficace”.

Non possiamo non leggere il territorio, non interpretarlo.

“Un Parco non compreso è un grave errore di comunicazione – ha continuato Nino Martino – farlo entrare nei cuori, nelle anime, nella ragione delle persone è un mestiere da guide-interpreti. Per questo Aigae punta molto sull’interpretazione per migliorare l’efficacia del lavoro di noi guide e di tutti coloro cui sta a cuore la conservazione della Natua, prima che sia troppo tardi. E lo faremo in Sardegna dove l’Interpretazione Ambientale sarà al centro del Primo Meeting Nazionale Itinerante. Narrare la natura, utilizzando tutti i sensi a disposizione, stendendosi tra le foglie, osservando la volta celeste, annusando la terra, chiudendo gli occhi o le orecchie, le più diverse tecniche interpretative per aprire i nostri sensi, la nostra mente, il nostro cuore alla conservazione della natura. Stabiliamo connessioni tra l’ambiente, il luogo, l’oggetto dell’interpretazione e i nostri accompagnati che mai sono allievi o clienti, ma persone. Ed ecco che Martedì 15 Ottobre saremo in cima all’Isola di Caprera dove c’è il bellissimo museo di Garibaldi per leggere il paesaggio e bendati ascolteremo il mare con passi di letteratura e l’arte della descrizione del paesaggio”.

Da domani al via il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche. Arriveranno in Sardegna da tutta Italia e sarà plasticfree. E’ il Primo Meeting Nazionale Itinerante realizzato in Italia.

“E’ tutto pronto in Sardegna per l’avvio del Meeting Nazionale che vedrà arrivare sull’isola guide da tutta Italia – ha affermato Davide Galli, Presidente Nazionale dell’AIGAE – a partire già da stasera. Per ridurre l’utilizzo delle plastiche monouso e la dispersione nell’ambiente, il Meeting sarà plasticfree. Sarà il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena ad aprire il Meeting, Domani, Lunedì 14 Ottobre, sull’isola di Caprera, in località Stagnali presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco della Maddalena. Workshop, escursioni, formazione ed aggiornamento professionale saranno parte dell’evento itinerante per la Sardegna. Ben 6 giorni in cui coinvolgeremo 3 aree diverse di questa splendida parte d’Italia. E’ il Primo Meeting Nazionale itinerante delle Guide Ambientali Escursionistiche ed è il XXVI Meeting Nazionale Autunnale delle Guide Ambientali Escursionistiche”.

Lunedì 14 e Martedì 15 Ottobre il Meeting sarà alla Maddalena. Protagonista: Turismo acquatico. Domani, Lunedì 14 Ottobre, escursione in barca aperta alla stampa per osservare da vicino i cetacei. Si partirà alle ore 9 dal Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena in località Stagnali, sull’isola di Caprera.

“Tutta la prima parte del Meeting in programma il 14 ed il 15 Ottobre, si svolgerà nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena e sarà dedicata al Turismo acquatico con conferenze sulla biologia ed etologia dei cetacei. La mattina del 14 ci sarà una meravigliosa escursione in barca per osservare da vicino i cetacei. Nel pomeriggio – ha continuato Galli – altra escursione con snorkeling e coastering. Osserveremo dal vivo la vita marina degli habitat costieri. Martedì 15 Ottobre, le guide saranno sull’Isola di Caprera”.

La seconda parte sarà dedicata al Turismo escursionistico in ambiente semi impervio. Con le Guide Ambientali Escursionistiche, il 16 Ottobre, sarà possibile entrare in strutture agropastorali.

“Faremo visita a strutture agropastorali. Il 16 Ottobre tutto il Meeting si trasferirà a Baunei dove le guide alloggeranno anche in tenda – ha concluso Galli – ed a Baunei si svolgerà la conferenza sul tema del trekking in ambiente semi impervio, ma anche flora, fauna, geologia. Il 16 Ottobre visiteremo importanti strutture agropastorali della Sardegna. La stampa potrà conoscere un posto unico della Sardegna: Cala Biriala. Numerose saranno le conferenze che si svolgeranno in contemporanea su temi importanti riguardanti il turismo escursionistico come la gestione delle risorse emotive in ambiente remoto“.

Giovedì 17 – escursioni naturalistiche nei luoghi più significativi della Sardegna come Piggius e Pedra Longa – Iglesias, poi Venerdì 18 si entrerà nel patrimonio minerario della Sardegna con visita al sito di Porto Flavia

La Terza parte sarà dedicata al Turismo Escursionistico in Ambiente Minerario.

Venerdì 18 Ottobre, la stampa potrà con le Guide Ambientali Escursionistiche, entrare nel sito minerario di Porto Flavia. Un villaggio minerario dismesso con la scuola, un ospedale, le case dei minatori. La foto di un tempo che ha fatto storia. La stampa potrà entrare in questo villaggio minerario. Convention Nazionale, Sabato 19 Ottobre sulla valorizzazione del Patrimonio Geomonerario della Sardegna e sul tema: “Parchi e Guide fanno lo stesso mestiere” alle ore 9 ad Igliesias.